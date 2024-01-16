Приметы на 16 января: что категорически нельзя делать в этот день

Старинные поверия лучше не игнорировать

Во вторник, 16 января, в народном календаре – Гордеев день. Существуют определенные правила поведения в эту дату и поверия. Если нарушить традиции, установленные за столетия, можно накликать на себя большую беду. "Утро.ру" рассказывает, какие действия строго запрещено делать в этот день.





Что нельзя делать 16 января

Приметы на 16 января