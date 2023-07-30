Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Омельянов день

Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Омельянов день
Фото: unsplash.com
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Погода является показательной для прогнозов на осень

В православии 31 июля связано с именем мученика Емелиана Доростольского, который боролся с язычеством и выступал в качестве заступника за христианскую веру – в итоге это привело его к гибели. В народе день прозвали в его честь Омельяновым. Считается, что в этот период сбор урожая на полях подходит к концу.

Что можно делать 31 июля

  • Нужно заточить серпы, чтобы они всегда были готовы к полевым работам.
  • Также принято делать зимние заготовки из нового урожая.
  • Вечером обязательно устраивали банные процедуры, чтобы смыть с себя всю пыль после трудов.
  • Париться было важно не банным венеком, а собранным пучком ржи, чтобы укрепить здоровье. 
  • Походы к парикмахеру и стрижки считались благоприятным занятием в этот день.

Что нельзя делать 31 июля

  • Переедание в этот день под запретом. Считается, что в противном случае можно обеднеть.
  • Не разрешается мыться в бане в одиночестве. Нужно обязательно взять кого-то с собой.
  • Не допускается играть в этот день свадьбу.
  • Красить волосы 31 июля тоже не стоит. Процедура не считается благоприятной.

Приметы на 31 июля

  • Если день оказался солнечным – жди красивой и теплой осени. Дождливый день сулит такую же погоду в осенний период.
  • Листья на березе сверху желтеют – осень в этом году придет раньше положенного.
  • Если на елке шишки только на верхушке созрели – сильным морозов зимой не будет.

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