Приметы на 29 июля: что нельзя делать в Финогеев день

В эту дату активизируется нечистая сила

29 июля наши предки старались быть особенно внимательными. День считается неблагоприятным из-за активизации нечистой силы. Гадание в эту дату может приоткрыть завесу тайны над будущим, однако необходимо быть предельно осторожным.





Что нельзя делать 29 июля



Приметы на 29 июля

В этот день нужно воздержаться от походов в лес. В одиночку отправляться на такую прогулку точно не стоит. Считается, что злые силы могут поймать человека и запутать. Резко повышается риск заблудиться и не найти путь домой.Особый гнев у обитателей лесных угодий вызовет распил деревьев. Если хотите рискнуть и отправиться на природу, обязательно возьмите с собой дрова или угли. Если нарушить этот запрет, вся прогулка точно пойдет насмарку.Также день неблагоприятен для перемен в личной жизни и карьере. В эту дату не стоит просить повышение, менять место работы или предлагать руку и сердце.Густой туман утром говорит о том, что скоро в лесу появится много грибов.Сильные дожди могут свидетельствовать о том, что урожай в этом году будет скудным.Если утром выпало много росы, и она долго не высыхает, значит в ближайшие дни будет стоять жаркая погода.