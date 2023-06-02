Приметы на 3 июня: что нельзя делать в Оленин день

Православная церковь вспоминает знаменитую святую

3 июня верующие отдают дань памяти деяниям выдающейся религиозной деятельницы Елены. Считается, что именно она основала Храм Гроба Господня. Святой можно помолиться о хорошем урожае.





Что нельзя делать 3 июня

Приметы на 3 июня

Наши предки верили, что женщинам в эту дату не стоит кутаться в большое количество одежды. Такое поведение может отогнать тепло, и летний период наступит значительно позже.А еще не стоит собирать высокие мудреные прически. Считалось, что в противном случае шевелюра потеряет блеск и станет тусклой. В целом, стоит воздержаться от косметических процедур.Также следует избегать темных элементов в одежде. На Руси считали, что черный наряд может отогнать удачу – в личной жизни и на работе начнутся серьезные проблемы.Если в эту дату зарядили дожди, будущая осень будет холодной.Яркое цветение рябины обещает огородникам отличный урожай.Повстречать в лесу много мухоморов – хорошая примета, оставшийся год будет сытным и успешным.