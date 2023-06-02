Приметы на 3 июня: что нельзя делать в Оленин день

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3 июня верующие отдают дань памяти деяниям выдающейся религиозной деятельницы Елены. Считается, что именно она основала Храм Гроба Господня. Святой можно помолиться о хорошем урожае.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК