Если погода позволяет, отправляйтесь на водоем

На Руси день Ивана-бражника считался счастливым. Для того чтобы закалить организм на оставшийся год от различных хворей, нужно отправиться на водоем и хорошенько искупаться. Разумеется, если позволяет температура воздуха.





Что нельзя делать 20 мая

Приметы на 20 мая

В эту дату необходимо избегать острых предметов. Лучше вовсе обойтись без ножей. Дело в том, что резко повышается риск получить серьезную травму. Также можно подхватить опасную инфекцию, нужно особенно внимательно относиться к здоровью.Нельзя закатывать скандалы и устраивать разборки. Негативная энергия привлекает нечистую силу, которая может поселиться в доме сквернословов на целый год.Также лучше воздержаться от дальних поездок. Наши предки считали, что отправление в путь 20 мая – плохая идея, из такой поездки можно вернуться с самыми негативными впечатлениями.Если небо озарила яркая радуга, скоро установится теплая солнечная погода.Если 20 мая зарядил дождь, значит сентябрь будет теплым.Повышенная активность пчел предвещает резкое ухудшение погоды, возможны сильные ливни и гроза.