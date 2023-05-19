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На Руси день Ивана-бражника считался счастливым. Для того чтобы закалить организм на оставшийся год от различных хворей, нужно отправиться на водоем и хорошенько искупаться. Разумеется, если позволяет температура воздуха.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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