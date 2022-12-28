Приметы на 29 декабря: что нельзя делать в день Агея Инесея

продолжениеПриметы на 30 декабря: что нельзя делать в Данилов день
Поведение погоды может предсказать будущее

29 декабря наши предки внимательно следили за тем, что происходит на улице. Если иней густым покрывалом ложился на растительность и здания, значит Святки будут теплыми. Обилие сугробов у заборов дома предвещало скудный урожай в будущем году.

Что нельзя делать 29 декабря

Очень важно провести день в кругу семьи. Нельзя покидать своих родных и заниматься личными делами. В противном случае в самое ближайшее время семейные узы могут дать трещину.

Нельзя расхаживать с пустым кошельком. Важно положить в него побольше денег, а иначе весь год человек проведет в финансовой дыре.

А еще в эту дату нельзя ремонтировать обувь. Нарушение данной традиции может привести к тому, что человека выгонят из дома или уволят с любимой работы.

Вранье и клевета также под строгим запретом. Недостойное поведение может привести к самым плачевным последствиям.

Приметы на 29 декабря

Морозная погода установилась – холодно будет до самого Крещения.

Погода на Агея Инесея покажет, каким будет апрель.

Мороз на 29 декабря говорит о том, что зимний период будет очень холодным.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей