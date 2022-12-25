Приметы на 26 декабря: что нельзя делать в Ведьмины посиделки

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В православии 26 декабря принято вспоминать мучеников, которые погибли за свою веру – это Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Ореста. День также называют Евстратиевым, а в народе он получил прозвище Ведьмины посиделки, поскольку верили, что колдуньи 26 декабря летают на метлах, поднимают вихри и решают, кого сживут со свету.
Обязательно нужно было держать все предметы, на которых могут передвигаться ведьмы, опрокинутыми – это метла, лопаты, ухваты для печи. Верили, что так они не смогут ворожить.
Было принято класть топро возле двери острием вверх. Так защищали дом от нечистой силы.
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