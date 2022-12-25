Приметы на 26 декабря: что нельзя делать в Ведьмины посиделки

Нечистая сила в этот день активизировалась

В православии 26 декабря принято вспоминать мучеников, которые погибли за свою веру – это Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Ореста. День также называют Евстратиевым, а в народе он получил прозвище Ведьмины посиделки, поскольку верили, что колдуньи 26 декабря летают на метлах, поднимают вихри и решают, кого сживут со свету.

Что можно делать 26 декабря

Обязательно нужно было держать все предметы, на которых могут передвигаться ведьмы, опрокинутыми – это метла, лопаты, ухваты для печи. Верили, что так они не смогут ворожить.

Было принято класть топро возле двери острием вверх. Так защищали дом от нечистой силы.

Что нельзя делать 26 декабря

Ругань и сквернословие были недопустимы в этот день.

Запрещалось разговаривать с незнакомцами, а тем более впускать их в дом. Верили, что в обличии неизвестного в жилье могла проникнуть ведьма.

Было нельзя брать в руки предметы, которых раньше в доме не было – считали, что это ловушка нечисти, которая хочет забрать у человека силы.

Оставлять двери или окна открытыми тоже было недопустимо.

Сушить белье на улице нельзя – ведьмы могли его околдовать.

Веники и метлы у входа не оставляли.

Приметы на 26 декабря