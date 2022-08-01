Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

продолжениеПриметы на 3 августа: что нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого
В этот праздник христиане не могут купаться

2 августа православная церковь отмечает Ильин день, посвященный пророку Илье – он в народе считается покровителем для всех честных и добрых людей. С приходом христианства считается, что Илья наказывает провинившихся плохим урожаем, ненастной погодой и нашествием насекомых.

Традиции и обычаи

По ходившему тогда поверью, в эту пору начинался переход к осени. День считался противодействием зимы и лета. В храмах проводили богослужение в честь пророка: читали литургию и устраивали крестный ход.

В домах же устраивали пышные обеды и звали гостей – день был нерабочим.

Что нельзя делать в Ильин день

Главный запрет касается купания – оно запрещено. На Руси считали, что в эту пору вся нечисть прячется в воде от Ильи, поэтому нельзя даже ногой ступать в пруды, озера и реки. Даже в поздний час нельзя находиться рядом с водой в одиночестве – считалось, что можно легко утонуть или подхватить тяжелейшую болезнь.

Приметы на 2 августа

  • Обильный дождь – к пожарам на следующий год;
  • Сильные головные боли – к раскатам грома;
  • Глухой гром – к дождю.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей