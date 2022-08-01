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2 августа православная церковь отмечает Ильин день, посвященный пророку Илье – он в народе считается покровителем для всех честных и добрых людей. С приходом христианства считается, что Илья наказывает провинившихся плохим урожаем, ненастной погодой и нашествием насекомых.
Традиции и обычаи
По ходившему тогда поверью, в эту пору начинался переход к осени. День считался противодействием зимы и лета. В храмах проводили богослужение в честь пророка: читали литургию и устраивали крестный ход.
В домах же устраивали пышные обеды и звали гостей – день был нерабочим.
Что нельзя делать в Ильин день
Главный запрет касается купания – оно запрещено. На Руси считали, что в эту пору вся нечисть прячется в воде от Ильи, поэтому нельзя даже ногой ступать в пруды, озера и реки. Даже в поздний час нельзя находиться рядом с водой в одиночестве – считалось, что можно легко утонуть или подхватить тяжелейшую болезнь.
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