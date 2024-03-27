Лолите вызвали скорую после тяжелого потрясения

Артистке стало неожиданно плохо

Лолита Милявская переживала собственную отмену после вечеринки Ивлеевой по-своему: артистка посвятила свободное время дому, быту, садоводству и родственникам. Такое в ее жизни – настоящая редкость, поскольку обычно знаменитость привыкла работать практически без отдыха.

В недавнем интервью Лолита призналась, что неожиданный отпуск пошел ей на пользу. Ее организм не выдерживал нагрузки, которая свалилась на него после гуляний перед Новым годом, и, когда дополнительно на нее обрушилась всенародная критика, знаменитость пережила тяжелое потрясение. Из-за ухудшения самочувствия ей даже пришлось вызвать скорую помощь.

"Все закономерно, иначе я бы уже лежала в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что была настолько загнана, что мне нужен был отдых", – говорит она.

Милявская считает, что ей было просто необходимо побыть дома в спокойной обстановке, не перетруждать себя. По ее признанию, люди даже стали чаще делать комплименты ее внешнему виду, поскольку наконец она смогла по-настоящему отдохнуть.

Также Лолита призналась, что в своем окружении не ощутила никакого возмущения. Напротив, ей часто звонили со словами поддержки, а люди на улице негодовали от того, что артистку убрали отовсюду и интересовались, когда она вернется назад.

Тем не менее, после возвращения в публичное пространство концерты Лолиты снова отменили. Это произошло и с другими артистами – например, Олегом Газмановым и Викторией Цыгановой.