Жизнь знаменитости за границей оказалась не такой богатой, как он выставляет на публику

В последнее на странице Алексея Панина появилось все больше публикаций о его якобы роскошной жизни в США. Артист показывает, как меняет дорогие марки авто одну за другой, путешествует и готовится к выступлениям. Подобную игру на публику разоблачил режиссер Олег Забугорский, который утверждает, что на самом деле актер нищенствует за границей.

По его словам, сейчас Панин* "доедает последний хрен без соли".

"Он пока живет за счет того, что прямо источал ненависть к России и топил "за Украину", это принесло дивиденды", – уверен режиссер.

Подобная судьба, правда, ждала не всех российских звезд, уехавших за границу. Забугорский отметил, что некоторые устроились довольно неплохо, поскольку успели "наесть жирок" во время жизни в России. Среди них он выделил Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова*.

Ранее Панин* утверждал, что собирается устроить собственную голую вечеринку.

*признаны иноагентом по решению Минюста РФ