Михалкову застукали в постели: довольная и без белья

Красотка поражает упругими формами

Российские знаменитости регулярно радуют публику откровенным контентом. Популярная актриса юмористического жанра Юлия Михалкова всегда готова восхитить подписчиков горячими кадрами. На этот раз фотографы застали красотку прямо в постели.



Звезда популярного комического телешоу "Уральские пельмени" огромное количество времени посвящает уходу за внешним видом и регулярно посещает спортивный зал. Все это дает отличные результаты – девушка выглядит восхитительно, ее стройная фигура радует окружающих.

На свежих кадрах красотка позирует в обтягивающем черном платье. Обладательница роскошной груди решила обойтись без верхнего элемента нижнего белья, чем взбудоражила поклонников. Глубокое декольте позволило всем желающим насладиться аппетитными формами знаменитости.

Стоит отметить, что Юлия Михалкова явно получает большое удовольствие от откровенных съемок. Довольная девушка с готовностью позирует фотографу, показывая ему крепкие бедра и тонкую линию талии.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел кадр с обнаженной известной актрисой.