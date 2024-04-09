Орлова объяснила резкую реакцию участников "Дома-2" на гибель Кпадону

Артистка заявила, что у некоторых из них мозги находятся в пятой точке

Кончина бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону вызвала широкий общественный резонанс. Скандальными оказались не только обстоятельства смерти знаменитости, но и реакция бывших коллег девушки по проекту, которые смеялись и веселились на нее похоронах, а некоторые и вовсе сделали резкие и агрессивные заявления о ней в соцсетях.

Ситуацию прокомментировала ведущая "Дома-2" Ольга Орлова. Она выразила соболезнования из-за смерти Кпадону, назвав ее доброй, веселой и не глупой девушкой. Давать оценку слабым местам покойной артистка отказалась, объяснив, что сейчас это лишено какого-либо смысла.

Что касается бывших участников проекта, которые успели оскандалится своими выходками после гибели Либерж, Орлова заявила, что лучше промолчит, иначе будет выглядеть еще более агрессивнее, чем они.

"Мозги в ж..пе искать бесполезно", – подытожила Ольга.

Либерж Кпадону похоронили в Подмосковье – тело знаменитости было решено кремировать. На церемонии присутствовали также и ее родители, у которых во время выноса гроба случилась истерика.

Сообщается, что участница "Дома-2" страдала от многих тяжелых и хронических болезней, а также имела пагубное пристрастие к алкоголю.