Что известно о недвижимости Варум в США

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Леонид Агутин и Анджелика Варум давно являются обладателями элитной недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Еще в 2013 году супруги приобрели квартиру на 300 квадратных метров в Лос-Анджелесе. Журналисты выяснили, что представляет из себя жилье российских звезд.
Квартира, по слухам, официально оформлена на Агутина, хотя проживать в ней последние полгода предпочитает Варум самостоятельно. Изначально апартаменты были куплены за 1,4 млн долларов – такие расценки в Лос-Анджелесе были более 10 лет назад. Сейчас же рыночная стоимость жилья доросла до 2,12 млн долларов, или 196 млн рублей.
Квартира находится в элитном жилом комплексе на берегу Тихого океана. Внутри здания есть собственный бассейн, которым могут пользоваться все жильцы. В апартаментах Агутина и Варум имеются две отдельные спальни, гардеробная и кабинет.
Известно, что также в Лос-Анджелесе проживает общая дочь знаменитостей Елизавета.
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