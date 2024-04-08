Расторгуев сделал заявление после массовой отмены своих концертов в России

Артист рассказал о проблемах

Группа "Любэ" к своему 35-летию запланировала юбилейный тур по России. Выступления должны были состояться уже в начале апреля, однако неожиданно стало известно об отмене мероприятий. Представления в Мытищах, Красногорске были предварительно перенесены на май, а в Орехово-Зуеве, Саратове, Новосибирске и Томске они пока в подвешенном состоянии – их судьба еще решается.

Как рассказала супруга Расторгуева, все из-за состояния здоровья 67-летнего солиста группы. Ранее сообщалось, что он оказался в больнице из-за сердечных проблем, хотя сам артист эти сообщения называл "чушью собачьей".

По неподтвержденной информации, у Расторгуева начал барахлить кардиовертер, ему потребовалось наблюдение медиков и плановое обследование. Из-за этого и было принято решение перенести некоторые выступления по России на 2-3 недели.

После этого Николай Расторгуев решил сделать официальное заявление о своем состоянии, хотя рассказывать подробности не стал.

"Артист приболел, такое случается и с ними. Поэтому перенос – обычное дело", – поделился музыкант.

Известно, что помимо сердечных недугов у Расторгуева есть проблемы с почками. Несколько лет назад ему поставили почечную недостаточность в запущенной стадии, даже потребовалась пересадка органа. До операции ежедневно артист находился на гемодиализе.