Хирург Зимин: Распутина сделала пластические операции на 3 млн рублей

Раскрыта общая стоимость пластических операций Распутиной
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вероятно, артистка сделала комплексную операцию на лице

В свои 59 лет Маше Распутиной удалось сохранить стройную фигуру и хорошее лицо. Хирург Дмитрий Зимин утверждает, что причина кроется не только в образе жизни знаменитости, но и пластических операциях.

По его словам, артистка сделала себе коррекцию лица, причем комплексную, а не точечную. Это могли быть эндоскопическая операция в зоне лба и бровей, лифтинг в области подбородка и подтяжка шеи. Не исключена и блефаропластика.

"Выглядит Маша действительно неплохо. Можно сказать, что она как была, такой и осталась", – говорит специалист.

Он утверждает, что пластика помогла не испортить внешность Распутиной, а напротив, обеспечила ей природную красоту и, как следствие, уверенность в себе. И обошлось это все певице примерно в три миллиона рублей.

Ранее пластический хирург раскрыл секрет омоложения Галкина*.

Источник: Telegram
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