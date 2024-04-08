Лолита пообещала наказать использовавшую ее имя мошенницу

Артистка решила проявить принципиальность

Знаменитая российская певица Лолита Милявская отличается добрым характером и редко вступает в открытые конфликты, предпочитая отшучиваться и с юмором подходить к сложным ситуациям. Однако и ее терпению бывает предел. Так, недавно артистка оказалась замешана в грязном скандале.



До Лолиты дошла информация о некой девушке по имени Маша, которая бессовестно спекулирует на имени популярной певицы. Дамочка активно продвигает в социальных сетях свои услуги по сопровождению бизнесменов. Мол, благодаря ее навыкам, предприниматели смогут заработать намного больше.

При этом девушка не стесняется нагло врать своей аудитории. В частности, она объявила, что ее услугами пользуются многие российские знаменитости, в том числе и Лолита Милявская. Певица была в шоке от такой информации и объявила, что никакую Машу не знает.

Артистка призвала внимательно относиться к информации в соцсетях и всегда перепроверять ее в первоисточнике. Более того, за незаконное использование собственного имени Лолита готова строго наказать мошенницу, отмечает женский журнал "Клео.ру".

"Я предупредила и не говорите, что поверили мошенникам сразу. А Машу будет ждать уголовочка", – сообщила певица.

К слову, ранее Милявская сделала заявление о деликатной проблеме.