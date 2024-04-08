Лолита пообещала наказать использовавшую ее имя мошенницу

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Знаменитая российская певица Лолита Милявская отличается добрым характером и редко вступает в открытые конфликты, предпочитая отшучиваться и с юмором подходить к сложным ситуациям. Однако и ее терпению бывает предел. Так, недавно артистка оказалась замешана в грязном скандале.
До Лолиты дошла информация о некой девушке по имени Маша, которая бессовестно спекулирует на имени популярной певицы. Дамочка активно продвигает в социальных сетях свои услуги по сопровождению бизнесменов. Мол, благодаря ее навыкам, предприниматели смогут заработать намного больше.
При этом девушка не стесняется нагло врать своей аудитории. В частности, она объявила, что ее услугами пользуются многие российские знаменитости, в том числе и Лолита Милявская. Певица была в шоке от такой информации и объявила, что никакую Машу не знает.
Артистка призвала внимательно относиться к информации в соцсетях и всегда перепроверять ее в первоисточнике. Более того, за незаконное использование собственного имени Лолита готова строго наказать мошенницу, отмечает женский журнал "Клео.ру".
"Я предупредила и не говорите, что поверили мошенникам сразу. А Машу будет ждать уголовочка", – сообщила певица.
К слову, ранее Милявская сделала заявление о деликатной проблеме.
Неприятный инцидент стал достоянием публики
Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России. Легенды". Среди оценивших эту работу был и легендарный певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик Николай Агутин.