Стало известно о долгах и скандалах в жизни Селина "Дукалиса"

Слухи о долгах, скандалы: что стало с Селиным "Дукалисом"
Сергей Селин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Имя звезды снова мелькает в прессе

Недавно в информационном пространстве появились новости о том, что популярный российский артист Сергей Селин оказался злостным должником. Писали, что претензии к актеру, известному всей стране по роли старшего лейтенанта Дукалиса в телесериале "Улицы разбитых фонарей", возникли у коммунальщиков. Мол, его предприятие не погасило долг за электричество в размере 50 тысяч рублей.

Впрочем, сам актер выступил с опровержением порочащей его имидж информации. Он назвал все произошедшее "фигней на постном масле". Тем не менее, иск коммунальщиков уже приняли к делопроизводству. При этом это не единственный скандал с участием Селина за последнее время.

Недавно в прессе активно обсуждали резонансную выходку звезды с порванным сценарием. Артист участвовал в записи некой программы, где его попросили рассказать об ужасном состоянии российской экономики и постепенном вымирании городов. Однако предложенный текст шел в разрез с убеждениями Селина, и он публично разорвал сценарий, отказавшись говорить гадости о родной стране.

Также недавно писали, что Сергей Селин столкнулся с серьезными проблемами с алкоголем. Поговаривали даже, что пагубное пристрастие разбило его семейное счастье. Впрочем, сам артист советует реже доверять публикациям в Сети.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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