Меган Маркл вышла в свет в наряде за несколько сотен тысяч рублей

Знаменитость продемонстрировала одежду известных брендов

Американская актриса Меган Маркл после долгого периода молчания решила поделиться подробностями своей жизни. Она опубликовала фото, на которых показала свою поездку в детскую больницу Лос-Анджелеса. Но наибольшее внимание публики привлек наряд знаменитости.

Жена принца Гарри надела платье-рубашку Oscar de la Renta и туфли Aquazzura. Стоимость комплекта может составлять 400-500 тысяч рублей.

Позже знаменитость отправилась на другое мероприятие в галлерею. Маркл надела накидку бренда Carolina Herrera из новой коллекции. Ее стоимость составляет 4 тысячи долларов, или около 400 тысяч рублей.

Образы актриса дополняла различными аксессуарами, стоимость которых неизвестна.