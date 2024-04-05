Богомолов пожаловался на травлю со стороны уехавших из России

Новая работа знаменитости многим не пришлась по вкусу

Режиссер Константин Богомолов принял участие в проекте для выставки "Россия". Согласно задумке, на сцене должны рассказать истории простых российских граждан из разных уголков страны. Однако постановки были резко восприняты уехавшими из России артистами.

Как сам делится Богомолов, на фоне премьер за бугром начали возмущаться, что артисты, которые составляли надежду для русского театра, якобы продались и за государственные деньги предали всех.

"Им начали писать оскорбления, тэгить в соцсетях, призывая "одуматься". И я очень рад, что они спокойно через эту травлю прошли: пожали плечами и продолжили работать", – говорит Богомолов.

По его словам, актеры не подписывались ни под чем и не клялись, поэтому для обвинений в предательстве нет повода.

Режиссер полагает, что уехавшим трудно смириться с тем, что страна спокойно может жить и развиваться без их участия. И им тяжело понять, что талантливый человек может не разделять их взглядов.

Богомолов утверждает, что на самом деле актеры в постановках для выставки работают "за копейки", а "продались" они в действительности за идею и радость творить для своего зрителя.

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