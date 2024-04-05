Младший сын проговорился Эрнсту о поцелуе матери с другим мужчиной

Подобное откровение отца рассмешило

София Эрнст является многодетной матерью – в браке с генеральным продюсером "Первого канала" у нее родилось трое детей. Самым младшим является сын Лева, которому всего три года. Мальчик уже отдает себе отчет, что его родительница является актрисой и часто наблюдает за ней на экране.

Не так давно ребенок посмотрел картину "Союз спасения" вместе с Константином Эрнстом. И во время телесеанса у продюсера зазвонил телефон, на который он отвлекся. После беседы сын обратился к отцу и проговорился о поцелуе матери с каким-то неизвестным ему мужчиной.

Подбное заявление со стороны наследника невероятно рассмешило Эрнста. Он поспешил успокоить сына, который не понимал, как отреагировать на увиденное.

"Я этого дядю знаю. Не переживай", – сказал он.

Популярность матери сказывается и на двух дочерях супругов. Эрика и Кира часто слышат от одноклассников, что видели Софью в какой-то картине – и это, по словам артистки, им очень приятно.

В остальном Софья и Константин Эрнст стараются держать детей подальше от общественного внимания. Они редко показывают своих наследников и делятся подробностями своей личной жизни.

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