Аверин объяснил отказ от эмиграции из России

Аверин выступил с громким заявлением об эмиграции из России
Максим Аверин. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость прояснил свое отношение к родной стране

Актер Максим Аверин, сыгравший во множестве популярных российских сериалов, заявил, что не видит себя за пределами России. Он отметил, что не только играет на русском языке, но даже дышит на нем.

Артист говорит, что в текущей повестке очень многие популярные личности стремятся заявить, что являются русскими. Подобный пафос ему не близок, хотя и признается, что сам не может относиться к этой теме без определенного трепета.

"Я не представляю себе жизни без своей страны", – высказался он о возможности эмиграции.

Такое заявление Аверин сделал во время своего визита в Кисловодск. Он указал, что ему очень нравится природа в Ставрополье и местные красоты. Особенное удовольствие он получает, когда вдыхает горный воздух. 

Сейчас в регионе артист принимает участие в съемках продолжения сериала "Склифосовский". По его словам, подготовиться к роли ему всегда помогают врачи. Их труд он невероятно ценит, особенно в свете недавнего теракта в "Крокус Сити Холл". 

Ранее интимная тайна неизлечимо больного Аверина всплыла наружу. Оказалось, у артиста есть недуг, о котором он предпочитает не распространяться.

Источник: Комсомольская правда

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