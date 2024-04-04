Адвокат объяснила, как Пугачева могла защитить свой замок в Грязи от изъятия

Адвокат объяснила хитрую схему с замком Пугачевой в Грязи
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Существует масса законных способов защитить недвижимость от изъятия

Недавно Максим Галкин* сообщил новость, что их замок в деревне Грязь больше не пустует – там живут люди, которые заботятся об особняке и его саде. Артист не стал пояснять, кем именно являются новые жильцы, из-за чего пошли слухи, что звездное семейство тихо переоформило российскую недвижимость на фоне новых законов об иноагентах.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что в российском законодательстве существует масса способов, с помощью которых звезды могли защитить свой подмосковный замок от изъятия. Продать его они так и не смогли, поэтому в ход могли пойти другие хитрые приемы. 

Артисты вполне могли получить деньги за свой дом, если бы оформили его под залог в банке. Это не считается прямой продажей, но является легальным способом обогатиться за счет собственной недвижимости. Также они могли попросту подарить кому-то особняк.

"Несмотря на то, что он признан иноагентом, а она пока нет, своим имуществом могут распоряжаться абсолютно свободно", – пояснила правозащитник.

Также наложить обременение на собственное жилье Галкин* и Пугачева могли другим способом – с помощью брачного контракта или договора с третьими лицами, которые в случае чего могут стать реальными или номинальными владельцами их замка в Грязи.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Телепрограмма
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