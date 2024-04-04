Бондарчук рассказал о страхе перед Хабенским

Бондарчук рассказал о страхе перед Хабенским
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com, Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Звезда "Метода" припечатал коллегу к стенке

Федор Бондарчук рассказал о своем совместном опыте работы с Константином Хабенским. Недавно артисты снялись в картине "Сто лет тому вперед", где вместе с именитыми актерами принимали участие и молодые выпускники театральных вузов. 

Бондарчук утверждает, что юные артисты испытывали трепет и даже страх перед Хабенским. Как только знаменитость входил на съемочную площадку – все тут же робели. Оказалось, что однажды такая же история случилась и с Федором Сергеевичем.

Он рассказал, что во время съемок фильма "В движении" начал подначивать Хабенского, будто сможет лучше него отработать сцену. Тогда он не видел в субтильном и смешном, по его признанию, коллеге чего-то опасного. Но как только Константин начал играть, все резко поменялось.

"Вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!" – признался режиссер.

Бондарчук отметил, что тогда сыграл всего пару ролей, когда на счету звезды "Метода" было уже не меньше 50 работ в театре. В те года, признался артист, он относился к Хабенскому высокомерно, но позже оказалось, что этот маленький и собранный человек способен сильно удивить.

Ранее Федор Бондарчук выступил с заявлением на фоне слухов о разводе.

Источник: АиФ
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