Падали в ноги олигархам: почему звезд вернули назад после вечеринки Ивлеевой

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Российские знаменитости, которые попали под отмену после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, стали постепенно возвращаться в медийное пространство. Выступать с концертами снова могут Лолита, Анна Asti и Филипп Киркоров, которые больше всех столкнулись с общественным недовольством. Знаменитый шоумен Прохор Шаляпин утверждает, что реабелитировали звезд не за красивые глаза – некоторым пришлось задействовать все свои связи, чтобы снова быть востребованными в профессии.
По словам артиста, медийные личности, личность которых он раскрывать не хочет, выпрашивали помощи у важных людей.
"Ходили, бились в ноги (не буду называть имен, у меня достоверная информация): "Верните! Помогите! Спасите!"" – делится Прохор.
Он отмечает, что знаменитостям могли помочь, поскольку они регулярно выступают у них на корпоративах, юбилеях, свадьбах и прочих важных мероприятиях, а потому имеют какое-то расположение со стороны влиятельных бизнесменов.
Ранее Анита Цой раскрыла, в каком состоянии была Лолита на фоне отмены из-за вечеринки Ивлеевой. По ее словам, артистка не может без сцены, и в их последнюю встречу она обратила внимания на полные страданий глаза Милявской.
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