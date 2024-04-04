Бородина честно ответила на вопрос о связи с женатым мужчиной

Телеведущая решила быть откровенной

Личная жизнь российских знаменитостей всегда вызывает огромный интерес у их многочисленных поклонников. Так, подписчики популярной телеведущей Ксении Бородиной с невероятным вниманием следят за всеми публикациями в ее социальных сетях, надеясь обнаружить тайного возлюбленного знаменитости. Глазастые фанаты вынудили телеведущую на откровенное признание о связи с женатым мужчиной.



Так, на одной из фотографий поклонница Ксении Бородиной заметила некоего бородатого мужчину, который возил счастливую телеведущую по городу. Девушка тут же обратилась к своему кумиру и поделилась находкой. Мол, после того, как "возлюбленные" спалились, можно честно рассказать, кто же похитил сердце звезды.

Бородина не стала отмалчиваться и тут же расставила все точки над i. Она рассказала, что связь с этим мужчиной длится уже "больше двух лет", однако ни о какой романтике речь не идет. Бородатый красавец оказался личным охранником и водителем Ксении. Более того, он давно женат. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Ксения Бородина поделилась эффективной диетой. Звезда после рождения двух дочерей сумела сохранить стройность фигуры. Ведущая признается, что это ей дается крайне тяжело.