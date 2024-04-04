Фигуристка Косторная сбросила одежду на публике: сочная фигура на откровенном фото

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Российские знаменитости частенько балуют публику горячим контентом. Многие актрисы и певицы не стесняются выкладывать в социальные сети пикантные кадры, на которых они предстают практически полностью без одежды. Красотки-спортсменки не отстают от звезд шоу-бизнеса. Настоящий фурор в социальных сетях произвела фигуристка Алена Косторная.
Двадцатилетняя красотка сейчас прекрасно проводит время на египетском курорте в компании любимого мужа. Жаркое солнце, красивые пляжи, вкусная еда явно подняли настроение спортсменке, и она решила порадовать публику откровенной фотографией.
Для горячего кадра Алена скинула с себя всю одежду и осталась в крошечном алом бикини. Стильный купальник подчеркнул идеальные формы знаменитости, ее сочное тело привело в восторг многомиллионную армию фанатов. Фигуристку засыпали восхищенными комментариями.
К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали фотографию популярной актрисы, которая снялась полностью голой.
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