Фигуристка Косторная сбросила одежду на публике: сочная фигура на откровенном фото

Фигуристка Косторная сбросила одежду на публике: сочная фигура на откровенном фото
Алена Косторная. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Молодая спортсменка выглядит потрясающе

Российские знаменитости частенько балуют публику горячим контентом. Многие актрисы и певицы не стесняются выкладывать в социальные сети пикантные кадры, на которых они предстают практически полностью без одежды. Красотки-спортсменки не отстают от звезд шоу-бизнеса. Настоящий фурор в социальных сетях произвела фигуристка Алена Косторная.

Двадцатилетняя красотка сейчас прекрасно проводит время на египетском курорте в компании любимого мужа. Жаркое солнце, красивые пляжи, вкусная еда явно подняли настроение спортсменке, и она решила порадовать публику откровенной фотографией.

Для горячего кадра Алена скинула с себя всю одежду и осталась в крошечном алом бикини. Стильный купальник подчеркнул идеальные формы знаменитости, ее сочное тело привело в восторг многомиллионную армию фанатов. Фигуристку засыпали восхищенными комментариями.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали фотографию популярной актрисы, которая снялась полностью голой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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