Театр Сатиры перенес вечер памяти Ширвиндта на июль

После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разразился скандал
Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Последний спектакль с его участием сняли с программы

Театр Сатиры принял решение отказаться от спектакля "Где мы?" после ухода из жизни Александра Ширвиндта – постановка была единственной, в которой еще был задействован артист. Подобный шаг спровоцировал скандал, поскольку некоторые участники не согласились с ним.

Например, Александр Олешко, который принимал участие в спектакле, был крайне возмущен из-за случившегося. Он считал, что театр обязан провести вечер памяти Ширвинда – и это  должно было случиться 3 апреля, когда было запланировано событие. Однако вместо игры коллеги знаменитого артиста попросту вышли бы на сцену и стали рассказывать о том, как из работалось с Александром Анатольевичем, вспоминали бы интересные ситуации из жизни.

"Мою инициативу сделать такой вечер 3 апреля новое художественное руководство театра не поддержало", – выразил свое недовольство Олешко в соцсетях.

Как пояснили в театре, речи об отказе от вечера памяти Ширвинда не идет, просто принято решение перенести его на другую дату – 19 июля, в день, когда артисту должно было исполниться 90 лет. 

Что касается отмены спектакля, то этот случай не единственный в истории культурного заведения. Там напомнили, что в свое время после кончины Миронова отказались от "Фигаро", а после ухода Веры Васильевой – от постановки "Вера".

"Незаменимые артисты все-таки существуют", – подытожили в Театре Сатиры.

Ранее стало известно, что близкие до сих пор не захоронили прах Александра Ширвиндта после церемонии прощания.

Источник: Газета.ру
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