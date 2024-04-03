Один известный артист выступил против автора доносов на звезд Бородина

Между мужчинами началась серьезная перепалка

Общественный деятель Виталий Бородин в последнее время часто упоминается в прессе – он является автором множества обращений против российских знаменитостей, которые каким-то образом, по его мнению, опорочили честь страны. Чаще всего его письма остаются без ответа, но иногда к заявлениям прислушиваются вышестоящие органы.

Выступить против Бородина решился актер Станислав Садальский, который после доноса на Пугачеву жестко раскритиковал общественника. По его словам, статус иноагента стоит присуждать за действия против России, а не убеждения – и если от взглядов Аллы Борисовны не все властьимеющие в восторге, это не повод ее наказывать.

Бородин, в свою очередь, заявил, что готовит обращение в МВД по поводу высказываний артиста. Он утверждает, что увидел в этом состав уголовного преступления и будет добиваться наказания. В ответ Садальский решил не сдерживать своих эмоций.

"Следственному комитету надо срочно проверить кляузника Бородина – на коррупционную составляющую. Деньги из бюджета получает, но про реальных коррупционеров не говорит", – отметил он.

Актер назвал общественника "лжепатриотом" и выразил мнение, что он намеренно уводит внимание общественности в свою сторону, поскольку бороться с российскими звездами гораздо безопаснее, чем с настоящими взяточниками.

Ранее Бородин обратился к президенту с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России.