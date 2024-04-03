Бьянка заявила о намерении скинуть вес после операции

Похудевшая на 30 килограммов Бьянка рассказала о своем состоянии
Бьянка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость планирует не останавливаться на достигнутом

Певица Бьянка еще в прошлом году задалась целью похудеть – с тех пор артистке удалось избавиться от 30 килограммов и лечь под нож пластического хирурга, который убрал лишнюю кожу и помог отточить силуэт. Однако результат знаменитость до конца не устраивает – она признается, что планирует скинуть еще около 5-6 кило в ближайшее время.

Около месяца Бьянка востанавливается после операции. Она признается, что сейчас ей нельзя ходить на высоких каблуках и нужно строго соблюдать все рекомендации врача. В остальном результатом она довольна. 

Знаменитость рассказывала, что ее проблемы с лишним весом оказались тесно связаны со здоровьем. Она нашла хорошего эндокринолога, который разобрался с ее недугом и подобрал эффективный план лечения – и тогда вес Бьянки постепенно стал падать.

"Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн", – говорит она.

Также артистка утверждает, что ей делали специальные капельницы, которые выводили из организма застои жидкости. Использование опасных препаратов для диабетиков, на которых повально худеют многие звезды, она отрицает.

Ранее в Сети появлялись откровенные фотографии похудевшей Бьянки.

Источник: Telegram

Одно решение русских генералов обрушит фронт ВСУ и закончит СВО - Politico

На Украине в ужасе ждут дальнейшего развития событий

Советник Шойгу разоблачил шокирующую цель "голой вечеринки" Ивлеевой

Прошлогодний инцидент получил огромный резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей