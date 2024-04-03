Стали известны подробности состояния Светланы Светличной

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Несколько дней назад стало известно о госпитализации культовой советской актрисы Светланы Светличной. Из-за прогрессирующей деменции ее пришлось пересилить в лечебницу, откуда звезду и забрали после резкого ухудшения здоровья. Теперь в прессе появились жуткие подробности состояния легенды советского кинематографа.
Оказалось, что пожилой артистке настолько плохо, что она уже не способна самостоятельно есть и пить. Питание 83-летняя актриса получает внутривенно.
Светлану Светличную госпитализировали 27 марта в тяжелом состоянии. По имеющимся данным, ее разбил острый инфаркт миокарда. Сейчас врачи борятся за улучшение состояния звезды.
Светличная не может самостоятельно питаться из-за сильной слабости и очень низкого давления. Артистку кормят жидкой питательной смесью через специальный катетер. Каждый день звезда должна употреблять порядка полутора литров такого питания.
Медицинские специалисты сообщают, что у артистки сильно поражены почки и сердце, она уже не способна самостоятельно передвигаться. Поклонники с тревогой наблюдают за развитием событий и желают любимой артистке скорейшего выздоровления.
Напомним, из-за обострившегося старческого слабоумия Светличная перестала узнавать родных и близких. В итоге было принято решение пересилить ее в специализированную клинику. Там звезда "Бриллиантовой руки" получает весь необходимый уход.
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