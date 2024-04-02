Не может рожать: Буланова посоветовала мужу найти другую женщину

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Татьяна Буланова не исключает, что в свои 55 лет снова может стать мамой. При этом вынашивать ребенка от молодого супруга Валерия Руднева артистка не может, поэтому не против, если для этих целей он найдет другую женщину – потенциальную суррогатную мать.
Свой биологический материал певица заморозила еще несколько лет назад на всякий случай. Ее избранник хочет двоих детей, и Буланова готова к пополнению, но если ее муж самостоятельно все организует.
"Сурмаму можно найти. Когда Валера финансово это сможет скомпоновать, реализовать, когда все сделает и будет готов – пожалуйста, я не против", – признается она.
Артистка отмечает, что не считает себя старой, а о возрасте вспоминает, когда приближается дата ее рождения. По ее словам, самое важное – это то, на что настроен человек. Себя Татьяна ориентирует на молодость и энергичность, поэтому и особых проблем на эту тему не испытывает.
Буланова считает, что в Рудневе она нашла все, что так давно искала. Муж не ревнует ее ни к профессии, ни к популярности, ей с ним очень комфортно и за годы отношений они даже ни разу крупно не поссорились.
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