Башаров потребовал наказания для устроившего дебош Кологривого

Артист считает, что каждый должен отвечать за свои поступки

Никита Кологривый, который в последнее время был у всех на слуху, сейчас проходит тяжелую проверку славой, считает актер Марат Башаров. По его словам, после сериала "Слово пацана" он схватил звездную болезнь, за которую теперь расплачивается.

Башаров отметил, что подобный путь проходят многие известные личности – в свое время это произошло и с ним, но тогда артист пристрастился к алкоголю.

"Талант – это одно, мозги – это другое", – пояснил он.

При этом ведущий "Битвы экстрасенсов" не намерен становиться на сторону Кологривого в ситуации с новосибирским рестораном, где молодой актер устроил дебош и покусал официантку, после чего попал в спецпреемник. Марат напомнил, что он после своих проступков лишился ролей и тяжело оправлялся от вскрывшихся скандалов.

По словам Башарова, тогда за все его наказала жизнь – подобной участи он желает и Кологривому, поскольку для любого артиста потеря роли является крайне серьезным ударом. Это, считает знаменитость, поможет звезде "Слова пацана" встать на правильный путь.

Ранее стало известно, что спектакль с участием Марата Башарова в Ростове-на-Дону экстренно прервали, поскольку одному из зрителей стало плохо.