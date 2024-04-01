СБУ выдвинула обвинения Симоньян в призывах к геноциду населения Украины

Грозит 10 лет тюрьмы: Симоньян выдвинули новые обвинения
Маргарита Симоньян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистку хотят привлечь к ответственности украинцы

Служба безопасности Украины предъявила новые обвинения российской журналистке Маргарите Симоньян. В ведомстве заявили, что якобы она призывала убивать украинских детей, а также совершила новые преступления, за которые в стране предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы.

Киев обвиняет Симоньян в четырех новых случаях нарушения украинского закона. По заявлению СБУ, она призывала к геноциду населения Украины, причастна к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, занималась пропагандой военных действий и оправдывала вооруженную агрессию в отношении соседнего государства, а также возносила тех, кто ее совершает. 

В СБУ заявили, что значительную часть указанных преступлений она совершила с помощью своих социальных сетей и через передачу Владимира Соловьева, в которой она часто появляется в качестве гостьи. 

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что шоу Владимира Соловьева сняли с эфира после выявленных нарушений закона.

Источник: Telegram
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