Режиссер Гай Германика рассказала об обидчивости и злопамятности Нагиева

Вскрылась неприглядная правда о Дмитрии Нагиеве
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Характер артиста оставляет желать лучшего

Популярный российский артист и телеведущий Дмитрий Нагиев оказался в числе тех, за кем с особенным вниманием наблюдает публика. Многие так и не поняли, как артист относится к последним событиям на международной арене. Так что интерес к персоне Нагиева не снижается. В этот раз о нем высказалась известный режиссер Валерия Гай Германика.

В беседе с популярной телеведущей Ксенией Собчак Валерия рассказала неприглядную правду о Нагиеве. Оказалось, что артист – человек весьма обидчивый и злопамятный. Один неприятный инцидент в пух и прах рассорил режиссера и актера.

Валерия Гай Германики поделилась историей конфликта с Нагиевым. Оказалось, что в одной из бесед артист начал учить девушку жизни. Мол, то, чем она занимается, никому неинтересно и не пользуется популярностью у публики. Дабы повысить собственную значимость Дмитрий также отправил собеседнице фотографию со съемок в нашумевшей киноленте "Чикатило".

Валерия решила пошутить над заносчивым артистом и объявила, что такие бездарности, как он, ей неинтересны.

"Я ржу и говорю: "Да мне и такие плохие актеры не нужны". Мы на этом поссорились. Вернее, он обиделся. И мы теперь не общаемся. Но я считаю, что самоирония – это прекрасная тема", – рассказала режиссер.

К слову, ранее вскрылись детали исчезновения Дмитрия Нагиева с "Первого канала".

Источник: YouTube "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
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