Первый канал меняет сетку вещания из-за страшной трагедии в "Крокусе"

Рыдает вся страна: Первый канал меняет сетку вещания из-за страшной трагедии
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Большое горе! В такое время - не до развлечений.

30 марта, на девятый день после одного из самых страшных терактов в истории России, в сетке Первого канала произойдут изменения. В пресс-службе Первого канала сообщили "Утро.ру", что в эфир выйдет специальный выпуск передачи "Сегодня вечером", посвященный памяти погибших и историям выживших. В выходные не будут показаны: "КВН. Высшая лига", фильм "Фабрика звезд. 20 лет спустя", праздничный эфир "Ко дню рождения Первого канала", "Михаил Задорнов: Вся жизнь", кинофильм "Берегись автомобиля" и ряд других развлекательных программ.

Напомним, 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы "Пикник" в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные автоматами преступники и стали в упор расстреливать людей – охранников зала, персонал, зрителей... Потом преступники начали разливать горючую жидкость и поджигать кресла: в итоге пожар, угарный газ и обрушившаяся кровля унесли большинство жизней. Сегодня в списке погибших уже 144 невинных человека... А в Центре медицины катастроф сообщили, что в результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадало 382 человека.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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