Макаревич* назвал публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе" пошлостью

Макаревич* публично унизил скорбящих по жертвам теракта в "Крокусе"
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артист подобрал едкое словечко

Жители нашей страны до сих пор не могут оправиться от события, которое произошло неделю назад. Кровавая бойня в развлекательном комплексе "Крокус Сити Холл" стала национальной трагедией. Многие знаменитости скорбят вместе с простыми россиянами. Однако некоторые и в общей беде нашли повод прыснуть ядом.

Особо отличился некогда популярный в нашей стране музыкант Андрей Макаревич*. Когда вся страна была поражена бесчеловечным терактом, артист предпочел помалкивать. Более того, вместо выражения скорби и слов поддержки, фронтмен известной музыкальной группы "Машина времени" посчитал уместным рассказать публике, как прекрасно отдыхает в горах.

Теперь же артист высказался непосредственно по поводу теракта. Он подобрал едкое слово для того, чтобы описать свое унизительное отношение к скорбящим. Певец назвал их боль пошлостью.

"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь – помоги" , – написал Макаревич* в социальных сетях.

Надо полагать, что оценка выражения чувств другими – единственное, что интересует Андрея в этом вопросе. Он и словом не обмолвился о страшном теракте, зато нашел повод осудить скорбящих. Жесткое высказывание артиста вызвало широкий резонанс в Сети.

*признан иностранным агентом в России.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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