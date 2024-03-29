Кинокритик Шпагин: Панин долгое время считал себя любимым актером Путина

Теперь артист плюет в родную страну

События зимы 2022 года сорвали маски со многих российских артистов. Неожиданно выяснилось, что ряд представителей творческой сферы крайне далек от патриотических чувств. Среди таких артистов оказался и популярный актер Алексей Панин. Любопытными подробностями из его жизни поделился кинокритик Александр Шпагин.



Специалист по кинематографу обратил внимание, что раньше Панин очень гордился своим положением в российском обществе и даже называл себя любимым актером президента нашей страны Владимира Путина. Такой статус артист присвоил себе после оглушительного успеха киноленты "Звезда" режиссера Николая Лебедева.

За эту работу Панин получил Государственную премию РФ, которой очень гордился. В то время артиста действительно любили в нашей стране. Кинокритик вспоминает, что люди узнавали Панина на улице, всегда подходили, просили автографы и фотографию.

"С момента вручения премии и еще много лет Панин называл себя любимым актером Путина. Являлся ли он действительно любимым актером президента, достоверно не известно", – рассказал Александр.

Теперь же, как известно, Алексей Панин регулярно критикует действия российских властей и не гнушается всевозможных оскорблений в адрес России и ее жителей.

К слову, ранее измученный нищетой Панин обратился к россиянам.