Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

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Авторские проекты российского журналиста Владимира Соловьева больше не будут показывать на территории Армении. Власти приняли решение убрать передачи из эфира и запретить их трансляцию после проверки.
Ранее в Армении были доступны шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер". Их транслировали в общественном мультиплексе на телеканале "РТР-Планета". Причина запрета кроется в регулярных нарушениях, которые были зафиксированы во время показа передач.
Как пояснил замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян, передачи Соловьева убирают из эфира из-за их "оскорбительного содержания", касающегося различных народов и национальных ценностей.
Также за Соловьевым были зафиксированы нарушения правил вещания, которые касаются вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь, уважения правил во время национальных праздников и соблюдения общих правил во время военного и чрезвычайного положений.
До этого за разжигание ненависти выпуски передач журналиста были заблокированы на YouTube.
Ранее Владимир Соловьев в своей передаче призвал всех знаменитостей бойкотировать Собчак.
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