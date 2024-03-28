Светлаков заявил, что покинул "Уральские пельмени" из-за ссоры с участником

Артист долгое время блистал в популярном шоу

Сегодня Сергей Светлаков – известный юморист и популярный актер. В основном карьеру знаменитости связывают с его блистательным участием в популярном юмористическом проекте "Камеди Клаб". Однако задолго до этого шоу Светлаков прославился своим участием в другом проекте – "Уральские пельмени".

Это телешоу артист покинул со скандалом. Многие считали, что Светлаков променял проект на более перспективную программу в виде "Камеди Клаб". Однако в недавнем интервью артист опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ушел из юмористической передачи из-за острого конфликта с одним из участников.

Светлаков решил вынести на всеобщее обозрение неприятную подноготную своего ухода с проекта. Сергей рассказал, что сильно повздорил с одним из коллег по телешоу. Оказалось, что некий артист объявил Светлакову, что тот является бездарностью и сам ничего не может.

"Была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже нет. Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу", – сообщил артист.

После таких жестких разборок юморист решил, что больше не может работать с обидчиком в одном коллективе. Он объявил коллегам об уходе, чем сильно их расстроил. Многие пытались отговорить знаменитость, но Сергей был непреклонен. После этого он сделал блистательную карьеру на телевидении.

К слову, ранее Сергей Светлаков признался в проблемах с женой и детьми.