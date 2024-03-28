Лопырева показала фото в купальнике на пляже

Фигура оголенной Лопыревой на пляже произвела фурор
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда выставила свои достоинства в бикини

Знаменитая модель Виктория Лопырева решила отправиться на отдых в теплые страны. Местом для своего досуга она выбрала Мальдивы, где вода небесно голубого цвета и белоснежный песок. Звезда решила показать поклонникам, как проводит время на пляже, опубликовав снимок в купальнике.

Лопырева предстала на фото в черном лакированном бикини, который подчеркивал все ее округлости. Модель вытянула носок, подняв голову в сторону солнца, демонстрируя стройные ноги, пресс и пышную линию груди. Судя по реакции публики, снимок произвел фурор в соцсетях.

Фото: соцсети

Как ранее признавалась девушка, она очень строго следит за своей внешностью и питанием. Лопырева старается не сидеть на диетах, а вместо этого постоянно придерживаться определенного рациона. Например, она категорически не ест блюда из свинины, курятины, с молочными продуктами. Также блогер отказалась от сладкого, фруктов и ягод. 

Подобный подход к питанию помог Виктории Лопыревой быстро прийти в форму после родов пять лет назад. Ребенок появился у знаменитости во время отношений с бизнесменом Игорем Булатовым еще в период его первого брака. Не так давно модель рассталась со своим избранником.

Ранее знаменитая певица похвасталась горячим фото на пляже.

Источник: соцсети
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