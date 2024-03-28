Актриса Ребел Уилсон призналась в потере девственности в 35 лет

Известная голливудская актриса лишилась девственности в 35 лет
Ребел Уилсон. Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
По ее словам, она ни о чем не жалеет

Голливудская актриса Ребел Уилсон, которой недавно исполнилось 44 года, призналась, что впервые имела интимный опыт только в свои 35 лет – до этого она была девственницей. Она обратилась ко всем людям с поздним сексуальным опытом, призвав их не стесняться этого, потому что всему свое время.

"Очевидно, вам не нужно ждать, пока вам исполнится тридцать, как мне, но вы не должны чувствовать давление, будучи молодым человеком", – сказала она.

В подростковом возрасте Уилсон невероятно стеснялась того, что у нее не было близких отношений. Когда в компаниях заходил разговор на интимные темы, она попросту выходила из комнаты из-за своего смущения. 

При этом сама артистка считает, что этот опыт произошел с ней именно тогда, когда это было нужно. В противном случае, если бы она потеряла девственность 20 лет назад, то ее изучение собственной сексуальности могло пойти по совсем другому пути, передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: People

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