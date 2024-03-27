Фронтмен "Би-2" Бортник* сообщил о банкротстве группы после отъезда из России

Лева Би-2* взвыл после бегства из России: "Мы банкроты"
Егор Бортник* (Лева Би-2*). Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Без российского рынка артисты остались не у дел

Еще совсем недавно популярная рок-группа "Би-2" пользовалась бесконечным уважением российской публики и была желанным гостем на масштабных мероприятиях. Однако политическая позиция артистов полностью все изменила. Музыканты сбежали из России в поисках нового счастья, но столкнулись с большими проблемами.

Фронтмен известного коллектива Егор Бортник* рассказал об огромных финансовых проблемах у музыкантов. Это в России артисты привыкли жить на широкую ногу, так как всегда были обеспечены работой и поклонниками. А вот за границей они пока никому не нужны. О проблемах с деньгами певец буквально взвыл на одном из последних интервью.

Лева Би-2* не стал юлить и честно признался, что на сегодняшний день группа фактически является банкротом. Впрочем, музыкант верит, что вскоре ситуация может измениться. Артисты активно гастролируют по США и европейским странам, пытаясь нащупать своего зрителя, чтобы в дальнейшем развернуться в полную силу. Но пока дела музыкантов идут из рук вон плохо.

"Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир", – сообщил артист.

К слову, ранее другой беглый певец, Андрей Макаревич* поразил публику странным заявлением на фоне кровавой трагедии в "Крокусе".

*признаны иностранными агентами в России

Источник: YouTube-канал "DW на русском"* (*признан в РФ СМИ-иноагентом). ✓ Надежный источник
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