"Очень сложно": муж Нетребко отказался приехать в Россию

Артист не смог найти в себе сил

Оперный певец Юсиф Айвазов, у которого был запланирован концерт 26 марта в Большом зале Московской консерватории, сообщил, что мероприятие не состоится. Артист рассказал, сам принял решение отменить свое выступление, поскольку не может найти в себе силы приехать в Россию и веселить зрителя после трагедии в "Крокусе".

По словам Айвазова, он готов дать концерт перед российской публикой, но для этого должно пройти хотя бы 40 дней спустя теракта – поступить иначе он не может. Предварительно, приезд артиста перенесли на конец мая.

"Я сегодня не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и развлекать публику. Это действительно очень сложно", – сказал он.

Певец выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в теракте, а всем остальным россиянам он пожелал здоровья.

Народ в комментариях поблагодарил Айвазова за подобное решение. Люди заявили, что иначе поступить в этой ситуации было нельзя.

"Юсиф, спасибо. Вы все правильно сделали",

"Какая правильная и четко сформированная речь! Действительно, тяжело после произошедшего бесчеловечия",

"Как грустно, пусть больше не будет поводов для печали",

– пишут люди в комментариях.

При этом его супруга Анна Нетребко даже спустя несколько суток так и не сделала никаких заявлений по поводу теракта в "Крокусе". За это возмущенный народ атаковал ее страницу критикой. Люди пишут, что невероятно разочаровались в поступке певицы. Другая часть пользователей заявила, что на самом деле Нетребко отреагировала на трагедию, только многие этого почему-то не заметили.