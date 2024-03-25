Из-за дебоша Кологривого на роль Жириновского в фильме проведут новый кастинг

Поведение артиста перешло все границы

Инцидент с популярным российским артистом Никитой Кологривым получил широкий резонанс. Принявший на грудь актер дошел до того, что устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска, там он покусал официантку и подрался с несколькими мужчинами. За свое хамское поведение артисту пришлось отвечать – его отправили в камеру. Однако это далеко не единственное наказание. Выяснилось, что артисту грозит нечто еще более неприятное.



Так, в прессе появилась информация о том, что Кологривого хотят лишить очень важного для него проекта. Недавно артиста утвердили на роль легендарного политика современности Владимира Жириновского. Звезде нашумевшей киноленты "Слово пацана" выпала честь сыграть лидера ЛДПР в новом фильме. Однако отвратительное поведение артиста лишило его такой престижной работы.

По крайней мере, об этом рассказал известный российский предприниматель и владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев. Именно на территории этого объекта должны пройти съемки киноленты. Ковалев отметил, что работа над фильмом должна была начаться в этом году. Однако теперь придется проводить новый кастинг – ситуация с Кологривым затормозила процесс.

Таким образом, актер получит дополнительное наказание и лишится уникальной возможности сыграть Владимира Жириновского, который еще при жизни стал настоящей легендой.

Напомним, ранее сообщалось, что Никиту Кологривого отправили в камеру, рассчитанную на четверых злодеев.