The Sun: Канье Уэст решил сделать собственный бренд нижнего женского белья

Канье Уэст нашел способ отомстить бывшей жене
Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: John Palmer/MediaPunch/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Для этого он использует новую избранницу

Рэпер Канье Уэст придумал изысканный способ отомстить бывшей супруге Ким Кардашьян. По заявлению журналистов, артисту не дает покоя успешный бренд нижнего белья SKIMS, которым она владеет. В год компания приносит ей около 4 млрд долларов. 

Утверждается, что Уэст давно ведет подготовку к созданию собственной линии, которая будет более раскованной и сексуальной, чем у его бывшей супруги. Именно поэтому его новая избранница Бьянка регулярно появляется на улице в провокационном виде, демонстрируя свое практически обнаженное тело.

"Она его муза и будет моделью линии, он думает, что она сможет продемонстрировать его бренд, и он будет распродан. Вот почему он выставляет ее напоказ в этих нарядах, чтобы отомстить Ким", – говорят инсайдеры.

Утверждается, что Бьянка полностью разделяет идею супруга, поэтому не реагирует на критику своего внешнего вида ни со стороны публики, ни родственников, которые крайне озабочены происходящим.

Напомним, Кардашьян развелась с Уэстом в 2021 году спустя шесть лет брака. Спустя год рэпер женился во второй раз.

Не так давно Канье появился на публике вместе с Бьянкой, шокировав всех откровенным видом жены. Дополнительно он спустил с нее колготки, оголив часть бедер и ягодиц.

Источник: The Sun
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