Летучая похвасталась стройной фигурой в бикини

Звезда сделала откровенную публикация в соцсетях

Телеведущая Елена Летучая опубликовала кадры с отдыха с Сокотры – архипелага островов в Индийском океане. Знаменитость показала, как проходит ее отпуск и похвасталась стройной фигурой.

На публикации блогер предстала в раздельном бикини и с закрытым платком лицом. Она плавно шля по песку, демонстрируя округлые бедра, подтянутый живот и стройные ноги.

"Сейчас время белоснежного пляжа", – написала знаменитость.

На вопросы, почему Елена облачилась так сильно в платок, она ответила, что вынуждена защищать лицо от палящего солнца, поскольку оно первым страдает от ультрафиолетовых лучей – звезда попросту не хочет обгореть.

Также люди сделали массу комплиментов ее фигуре.

"Очень красивая фигура, женственная", "Какая идеальная фигура, все в меру, нет сухости и жира нет", – пишут ей в комментариях.

Некоторые заявили, что Летучая поправилась, однако критиковать ее за это не стали. Напротив, поклонники поблагодарили, что она честно показывает себя.