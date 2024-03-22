Как SHAMAN, Сухоруков, Шаляпин и другие звезды ездят в метро

Не только SHAMAN: кого из звезд можно встретить в метро
Фото: Продюсерский центр SHAMAN
Ежедневно московский метрополитен перевозит почти 11 миллионов пассажиров. Больше людей проходит через "Комсомольскую" Кольцевой линии - 153 тысячи человек. В подземке можно часто встретить и знаменитостей

Александр Панайотов, Александр Розенбаум, Люся Чеботина рассказывают, что порой пользуются общественным внеуличным транспортом. А кого еще можно встретить в вагоне метро? Поднимите глаза от своих гаджетов и внимательно посмотрите на пассажиров!

SHAMAN, музыкант:

– Я нередко пользуюсь метро. Например, когда в прошлом году у меня был концерт в Кремлевском дворце, а город стоял в пробках, я вышел из машины, спустился в подземку, и через 15 минут вышел в центре. К тому же в Москве метрополитен... Ну это просто космос! А только впервые прокатился и в метро Санкт-Петербурга от станции "Адмиралтейская".

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Прохор Шаляпин, певец:

– Я живу на юге "зеленой" ветки, прямо у входа в метро, мне всего 9 минут по прямой до центра. Грех было бы не пользоваться. Надел маску, и никто не узнает. Зато везде приезжаю вовремя и не трачу время на пробки.

Виктор Сухоруков, актер:

– В нашем актерском мире далеко не у всех актеров есть машина. У меня, например, вообще никакой машины нет. Я автомобили ненавижу. Мне очень даже нравится ездить в метро – и быстро, и к людям ближе. 

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