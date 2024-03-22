Певец Лещенко заявил, что скоро уйдет со сцены

Лев Лещенко сделал громкое заявление об уходе
Лев Лещенко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пожилой артист пожаловался на здоровье

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко много десятилетий радовал публику своим проникновенным голосом, харизмой и неповторимым обаянием. Однако время не стоит на месте, легендарному артисту стукнуло уже 82 года. Пожилой звезде все сложнее даются большие нагрузки. На этом фоне артист сделал громкое заявление об уходе.

Любимец публики сообщил, что, возможно, уже в ближайшее время он откажется от активной творческой деятельности. Лещенко рассказал, что в последнее время сольные концерты сильно его изматывают. Пожилой организм уже не дает возможности выкладываться, как раньше.

Уже сейчас Лещенко несколько сократил количество выступлений. Артист старается выбирать только самые интересные предложения или же выходит на сцену тогда, когда без него не обойтись. Но все же здоровье с каждым годом дает слабину, так что крупные концерты уже не под силу исполнителю.

"Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы (...) Главное – не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать", – сказал исполнитель. 

К слову, ранее стало известно, что инженерный бизнес принес Лещенко 20 миллионов рублей.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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