Елена Воробей высказалась о романе с известным певцом

"Он меня поцеловал": Елена Воробей высказалась о романе с известным певцом
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
У Елены Воробей было два гражданских мужа. Но сейчас сердце 56-летней артистки свободно. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о делах амурных.

68-итальянский певец Pupо устроил в Москве грандиозный бенефис в кругу друзей. Среди выступавших на сцене Кремлевского Дворца была и Елена Воробей. "Он меня на сцене поцеловал! – очарована актриса исполнителем. – А я еще сказал Ti amo anche, что означает "Я тебя тоже люблю". Она была на седьмом небе от счастья.

При этом Воробей считает, что артист не должен до конца раскрывать свою личную жизнь, "чтобы не лишать надежды и шанса кого-то из поклонников связать с ним свою жизнь и найти с ним свою любовь". Поэтому никто точно не знает, с кем она счастлива сегодня.

А кстати, где можно познакомиться с 56-летней прелестницей Еленой Воробей?

"Я переписываюсь со своими подписчиками, между прочим, – улыбается она. – А еще я хожу без охраны".

Она намекает, что не против отношений и ее сердце открыто! Что же касается сайтов знакомств, то Елена Воробей была уверена, что они все закрыты. Хотя в реальности из России ушел только Tinder – одна из самых крупных площадок для онлайн-знакомств. Узнав, что возможности для сетевых романов остались, Воробей оживилась. Мол, появился шанс найти свою любовь! 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Турция и США сговорились за спиной России о новой схеме по санкциям

Анкара думает только о своих интересах

Секретарь СНБО перешел на матерщину в адрес спецпреда Китая из-за слов о России

Украинец превратил фамилию китайца в матерное слово

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей