"Он меня поцеловал": Елена Воробей высказалась о романе с известным певцом

У Елены Воробей было два гражданских мужа. Но сейчас сердце 56-летней артистки свободно. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о делах амурных.

68-итальянский певец Pupо устроил в Москве грандиозный бенефис в кругу друзей. Среди выступавших на сцене Кремлевского Дворца была и Елена Воробей. "Он меня на сцене поцеловал! – очарована актриса исполнителем. – А я еще сказал Ti amo anche, что означает "Я тебя тоже люблю". Она была на седьмом небе от счастья.

При этом Воробей считает, что артист не должен до конца раскрывать свою личную жизнь, "чтобы не лишать надежды и шанса кого-то из поклонников связать с ним свою жизнь и найти с ним свою любовь". Поэтому никто точно не знает, с кем она счастлива сегодня.

А кстати, где можно познакомиться с 56-летней прелестницей Еленой Воробей?

"Я переписываюсь со своими подписчиками, между прочим, – улыбается она. – А еще я хожу без охраны".

Она намекает, что не против отношений и ее сердце открыто! Что же касается сайтов знакомств, то Елена Воробей была уверена, что они все закрыты. Хотя в реальности из России ушел только Tinder – одна из самых крупных площадок для онлайн-знакомств. Узнав, что возможности для сетевых романов остались, Воробей оживилась. Мол, появился шанс найти свою любовь!