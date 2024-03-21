Молодой музыкант сделал предложение Волочковой

Мужчина рухнул перед артисткой на одно колено

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова всегда находится в центре внимания. Артистка известна своей бурной личной жизнью, но так и не смогла обрести тихую семейную гавань. Впрочем, у нее есть все шансы найти женское счастье. Так, молодой музыкант Егор Иващенко уже сделал Анастасии предложение.



Как сообщает женский журнал "Клео.ру", молодой человек подготовил настоящий сюрприз для Волочковой. Он преподнес ей заветную бархатную коробочку, встал на колено и признался 48-летней красотке в любви. Весь антураж мероприятия указывал на то, что парень готов взять артистку замуж.

Впрочем, в коробке оказались лишь бриллиантовые сережки ценой в полмиллиона рублей. Таким образом музыкант, который младше Волочковой на 16 лет, хотел показать ей серьезность своих намерений. Однако и предложение он тоже сделал. Егор предложил Анастасии сходить на свидание и узнать друг друга получше.

К слову, ранее Анастасия Волочкова выставила на всеобщее обозрение откровенное фото в крошечных кружевных трусах.